Резные иконы святых покровителей Кисловодска отправят оберегать солдат в зону спецоперации

Мастера из Кисловодска вручную вырезали из дерева иконы Фото: СОЦСЕТИ

Мастера из Кисловодска для участвующих в специальной военной операции солдат вручную вырезали из дерева иконы святых покровителей города-курорта - Николая Чудотворца, Божьей Матери Тихвинской и Георгия Победоносца.

- Центральный храм Кисловодска - Свято-Никольский собор - носит имя Николая Чудотворца. К его образу люди приходят за исцелением, за советом. Резные иконы мы передадим нашим ребятам в зону СВО. Пусть оберегают их на передовой, чтобы бойцы вернулись домой живые и с победой! - поделился глава города Евгений Моисеев.

Как сообщает Newstracker, иконы выполнены в технике 3D. Древесину для них готовили особым образом - тщательно обрабатывали и укрепляли от коробления.

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