МИД России вызвал посла Колумбии из-за заявлений Боготы об ударе по Краматорску Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Министерство иностранных дел России вызвало посла Колумбии в Москве Эктора Исидро Аренаса Нейру в связи с заявлениями колумбийских властей о пострадавших во время удара российских войск в Краматорске трех граждан южноамериканской страны.

«Целью удара ВС России являлся пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Колумбийские гражданские лица оказались в ресторане, располагающемся в том же здании. Обратили внимание посла на необходимость рекомендовать колумбийцам воздержаться от посещения территорий, находящихся в зоне ведения боевых действий», – сказано на сайте МИД РФ.

Как отметили в ведомстве, пострадавшие граждане Колумбии были осведомлены о нахождении в непосредственной близости к линии огня в зоне спецоперации и связанных с этим рисках. В министерстве заявили, что для российской стороны ценна жизнь каждого человека и пожелали колумбийским гражданам скорейшего восстановления и возвращения в безопасное место.

Напомним, накануне посольство России в Колумбии назвало безрассудной поездку трех колумбийцев, раненных в результате ракетного удара в Краматорске ДНР.

Как писал сайт KP.RU, экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что российские войска ударом в Краматорске ликвидировали американских офицеров, консультировавших ВСУ.