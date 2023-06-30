В Кузбассе 3 тысячи человек спели патриотическую песню в рамках фестиваля «ПесниZaРодину»

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

В Кузбассе в рамках патриотического фестиваля-конкурса «ПесниZaРодину» прошел музыкальный флешмоб. Три тысячи участников концерта в Белове вместе исполнили песню Олега Газманова «Кузбасс». Участников акции поддержал губернатор региона Сергей Цивилев, обратившись к финалистам патриотического конкурса.

«В Кузбассе живет много талантливых, неравнодушных людей. Наш фестиваль объединил более 20 тысяч исполнителей, самому младшему из которых - 4 года, самому старшему - 102. Я благодарю всех, кто принял участие в фестивале. Его цель - отдать дань уважения нашим предыдущим поколениям, поддержать ребят, которые сейчас участвуют в специальной военной операции. Эти песни никого не оставляют равнодушными», - рассказал Сергей Цивилев.

По словам главы региона, фестиваль уже стал настоящим символом Кузбасса.

«Уверен, он будет распространяться по всей стране и нашу идею подхватят другие регионы», - отметил губернатор.