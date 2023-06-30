Врач рассказала, как закрепить привычку пить воду Фото: pixabay.com

Нутрициолог Елена Свиридова в беседе с Life.ru дала советы, как начать регулярно пить воду в сезон жары и выездов на природу, когда необходимо помнить о водном балансе, так как высок риск обезвоживания

«Ввести привычку регулярно пить воду не так легко. Первые дни вы не будете хотеть это делать. Однако со временем организм привыкнет к объёму жидкости и будет "запрашивать" воду», - заявила она.

Во-первых, врач посоветовала выпивать стакан воды каждое утро сразу после пробуждения. По ее словам, жидкость на голодный желудок запускает химические процессы, способствующие обновлению клеток, а также помогает телу проснуться и положительно влияет на нервную систему.

Кроме того, Свиридова рекомендует носите с собой бутылку воды и установить напоминание. По ее словам, существует даже специальные приложения, которое заботиться о водном балансе.

Эксперт также заявляет, что в воду можно добавить лимон, мяту и имбирь для более «интересного вкуса».

«А если захочется сладенького, нарежьте несколько ягод клубники и добавьте листики базилика. Главное, никакого сахара - лучше подберите больше ярких сочетаний, например малина и апельсин», - отметила она, добавив также, что водой можно запивать еду.

Диетолог и эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала, что большее употребление воды уменьшит неприятный запах пота. Как сообщал «360», по словам врача, сну необходимо уделять по меньшей мере семь часов.

Диетолог Наталия Гридина отметила, что летом лучше всего употреблять еду с большим содержанием воды. Как писали «Известия», специалист рекомендовала исключить из рациона тяжелую пищу, а также соленое, сладкое, копченое и острое.