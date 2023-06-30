Число отравившихся на банкетах для выпускников в Петербурге возросло до 95 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Количество отравившихся на банкетах для выпускников в ресторане в центре Санкт-Петербурга выросло до 95 человек, сообщает управление Роспотребнадзора по Ленинградской области.

«От некачественного предоставления услуг рестораном Grand Bianco, расположенным по адресу: г. Санкт-Петербург, канал Грибоедова, дом 36 в период с 24 по 29 июня пострадали 95 человек (76 детей и 19 взрослых)», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Как уточнили в управлении Роспотребнадзора, сейчас в инфекционных стационарах Санкт-Петербурга остаются на лечении пять детей и один взрослый. Деятельность ресторана приостановлена на 90 суток.

Как писал сайт KP.RU, в Санкт-Петербурге выпускной вечер для девятиклассников 92-й гимназии в Выборгском районе закончился отравлением, и многие выпускники оказались в больнице. По предварительным данным, отравленная пища находилась на столах учеников сразу трех классов. Всего в ресторане собралось примерно 90 человек.

У посетителей диагностировали острую кишечную инфекцию. Позже стало известно, что в заведении Grand Bianco на набережной канала Грибоедова подавали блюда из просроченных продуктов, а по помещению бегали тараканы.