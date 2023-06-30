Умерла Наталья Разсудова, экс-концертмейстер Большого театра

Бывший концертмейстер оперной труппы Большого театра Наталья Разсудова Фото: пресс-служба Большого театра

Бывший концертмейстер оперной труппы Государственного академического Большого театра (ГАБТ) Наталья Разсудова умерла в возрасте 84 лет, сообщает пресс-служба театра.

«На 85 году жизни скончалась заслуженная артистка России Наталья Разсудова, концертмейстер оперной труппы Большого театра (1978–2016)», – сказано в Telegram-канале ГАБТ.

Наталья Разсудова в 1961 году окончила Московскую консерваторию. В 1958-1978 работала концертмейстером вокального факультета консерватории, в 1968 аккомпанировала на IV Всесоюзном конкурсе вокалистов имени Михаила Глинки.

Она была концертмейстером оперы Большого театра с 1978 по 2016 годы. В частности Разсудова принимала участие в постановках опер «Катерина Измайлова», «Золотой петушок», «Орлеанская дева», «Хованщина», «Любовь к трем апельсинам» и «Борис Годунов. Была удостоена благодарности Министра культуры СССР за подготовку молодых певцов к международным конкурсам, гастролировала в Германии, Франции, Испании, Японии, США, Болгарии, Венгрии.

Уточняется, что отпевание Разсудовой пройдет 1 июля в храме Живоначальной Троицы, кремация – на Митинском кладбище в Московской области.