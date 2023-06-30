Умер Алан Аркин, американский актер и обладатель премии “Оскар”

Аркин умер на 90 году жизни Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Журнал People сообщил, что в возрасте 89 лет умер американский актер Алан Аркин. Издание отмечает, что Аркин снимался в кино более 50 лет и получил премию “Оскар” за роль в фильме “Маленькая мисс счастье”. Смерть актера подтвердили его дети Адам, Мэтью и Энтони.

“Наш отец был уникально талантливой силой природы, как художником, так и человеком. Любящий муж, отец, великий и прадедушка, его обожали, и его будет очень не хватать”, — рассказали родственники актера.

В статье отмечено, что Аркин совсем недавно принимал участие в съемках фильма “Метод Комински”, за роль в котором был номинирован на “Эмми”. При этом у авторов журнала нет сведений о том, что стало причиной смерти актера.

Напомним, несколькими днями ранее в возрасте 94 лет ушел из жизни актер Лью Палтер, сыгравший магната универмага Исидора Штрауса в известном фильме "Титаник".