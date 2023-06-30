Гендиректора концерна «Автоматика» Моторко задержали по делу о мошенничестве Фото: Олег ЗОЛОТО

Генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко задержан по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы, в отношении Моторко и начальника НИО-3 АО «Концерн «Автоматика» Александра Нестерова поступили ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 августа.

Отмечается, что осенью 2021 года концерн «Автоматика» приобрел разработку для раскрытия владельцев анонимных Telegram-каналов, назвав ее «Охотник». Из открытых данных следует, что эта программа может выявлять имена, прозвища, контакты и другие данные при анализе мессенджеров, даркнета и блокчейнов.

Ранее по обвинению в изготовлении ложной экспертизы был арестован заместитель главы Центра госэкспертизы Росгвардии Алексей Снегирев. По предварительной информации, подрядчики сознательно завысили смету на ремонт одного из зданий МВД в Газетном переулке в центре Москвы, а после представили на экспертизу фальсифицированные документы. Следствие предполагает, что Снегирев мог получить «откат» в размере шести миллионов рублей за положительное заключение.