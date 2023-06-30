Что произошло за день 30 июня: главные события

СПЧ обратился к детскому омбудсмену после сигнала SOS девочки на «Первом канале» Фото: кадр из телепередачи «Мужское и женское»

Совет по правам человека при президенте РФ обратится к детскому омбудсмену Москвы Ольге Ярославской после того, как девочка подала в эфире Первого канала сигнал о помощи. Во время съемок выпуска телепередачи «Мужское и женское» дочка героев репортажа про разведенную пару из Владимирской области прижала большой палец к ладони и согнул ее несколько раз. Этот жест признан международным сигналом о помощи и поверг в шок зрителей «Первого канала». В социальных сетях развернулись активные споры, а многие потребовали вовсе изъять детей у родителей без выяснения обстоятельств их внутренних конфликтов.

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