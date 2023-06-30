Рогов заявил, что Киев готовит план эвакуации с прилегающих к Запорожской АЭС территорий Фото: REUTERS

Глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что украинские власти разрабатывают план эвакуации населения с территории около Запорожской АЭС.

“Режим Зеленского кошмарит людей в подконтрольных им регионах. Утверждены нормативы на случай чрезвычайной ситуации на Запорожской атомной станции”, — сообщил Рогов РИА Новости.

По его данным, на первом этапе эвакуации из Днепропетровской области планируют вывезти более 160 тысяч человек, а с подконтрольной Киеву части Запорожской области почти 140 тысяч. При этом, по его словам, Киев уже готовит пункты деконтаминации — обеззараживания людей от радиационного загрязнения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также отмечала тревожные сигналы со стороны Киева: украинские власти устанавливают датчики радиации в столице и проводят учения на случай ядерной катастрофы в регионе. По мнению дипломата, такие действия могут свидетельствовать о возможной подготовке киевским режимом теракта на Запорожской АЭС.

Разведчик армии США в отставке Скотт Риттер также допускает, что киевский режим может подорвать Запорожскую АЭС в целях переломить ход конфликта, в котором он терпит только неудачи.