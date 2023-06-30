Дружественные страны передали РФ информацию о встрече по Украине в Копенгагене Фото: Shutterstock

Представители нескольких дружественных России стран поделились с ней информацией о встрече по Украине, которая состоялась в Копенгагене 24 июня этого года.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в Кремле, «многие представители из стран, которые поддерживают с Россией дружеские отношения, по итогам копенгагенской встречи проинформировали российских послов».

По словам собеседника издания, эта встреча «была попыткой обработать страны, которые занимают близкие к РФ позиции по украинскому сюжету». Он уточнил, что речь идет о государствах, входящих в БРИКС.

Напомним, ранее стало известно, что 24 июня в Копенгагене состоялась встреча дипломатов представителей Китая, Бразилии, Индии, ЮАР, а также западных стран. Целью этих переговоров было желание Запада заручиться поддержкой стран БРИКС, при этом все они до сих пор сохраняют нейтралитет в конфликте на Украине. Встреча дипломатов состоялась по инициативе Киева.