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НовостиПолитика30 июня 2023 17:31

Глава Роскосмоса Борисов: программа космических запусков проходит без срывов

Численность орбитальной группировки РФ составляет 225 аппаратов
Сергей ЧИКОВ
Российская группировка спутников составляет 225 аппаратов

Российская группировка спутников составляет 225 аппаратов

Фото: Shutterstock

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что программа космических запусков выполняется без срывов, а численность орбитальной группировки РФ уже составляет 225 аппаратов.

"Пусковая программа 2023 года выполняется пока без срывов и переносов, что позволило качественно и количественно нарастить российскую космическую группировку. На текущий момент она у нас составляет 225 спутников", — сообщил глава Роскосмоса.

Напомним, спутники вносят значительный вклад в работу военной разведки, в том числе и в ходе спецоперации на Украине. Бывший разведчик армии США Скотт Риттер отмечал, что российские войска благодаря сверхточным спутникам внимательно наблюдают за передвижениями и действиями ВСУ и могут эффективно уничтожать их.

При этом исследования космоса пока что остаются вне политики: Правительство РФ одобрило переговоры Роскосмоса и НАСА по возможности дополнения к текущей договоренности о перекрестных полетах российских и американских космонавтов.