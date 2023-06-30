Риэлтор Крылов заявил, что бессмысленно копить на недвижимость Фото: Иван МАКЕЕВ

Московский эксперт по недвижимости Роман Крылов заявил, что взять ипотеку выгоднее, чем копить на жилье. Причина в том, что угнаться за ростом цен на недвижимость невозможно. Даже если хранить деньги на банковском вкладе, проценты никогда не покроют разницу. Он назвал преимущества ипотеки перед накоплениями

После оформления ипотеки стоимость недвижимости остается зафиксированной в договоре, а вот на рынке такие же объекты продолжают дорожать. Это позволит уйти от инфляции.

Часто люди не могут просто копить, так как им не хватает дисциплины. А вот банковский платеж заставит ежемесячно выкраивать нужную сумму.

На накопления уйдут долгие годы, все это время придется платить еще и за съемное жилье. Так что траты будут в два раза выше.

К тому же, реалии таковы, что позволить купить себе недвижимость за накопления сегодня могут очень немногие. 95% всех сделок совершается с участием ипотеки.

- Люди могут копить, условно говоря, откладывая по 50 тыс. рублей в месяц. За год это всего лишь 600 тыс. рублей, а квартиры растут в цене. За этим никогда не угнаться, - заключил эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».