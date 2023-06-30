Аналитик Кусков: мобильная связь может подорожать на 20 процентов Фото: Евгения ГУСЕВА

Гендиректор аналитического проекта TelecomDaily, Денис Кусков спрогнозировал, что тарифы сотовой связи в ближайшее время начнут расти. Он предупредил о росте в 20%.

Это связано с ростом трат операторов на импортное оборудование, включая базовые станции. Это неизменно повлечет за собой рост тарифов.

Если государство возьмется частично компенсировать затраты операторов, то рост тарифов будет менее заметным.

- Либо компенсация пойдет за счет пользователей. Поэтому надо четко понимать, что повышение цен будет однозначно. Думаю, что оно будет находиться в пределах 20% ежегодно, — сказал Кусков NEWS.ru.

Ранее сообщалось, что операторы мобильной связи уже обратились к правительству с просьбой разрешить им повышать тарифы на связь. Но уровень не будет превышать инфляцию, то есть, не превысит 5%. Именно такую рекомендацию дало ФАС.

Аналитик отмечает, что подобная о метка будет минимумом, но при условии помощи со стороны государства.

- А если государство на себя это не возьмет, то 20% нам покажется еще маленькой цифрой, - заключил Кусков.