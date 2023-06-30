Гастроэнтеролог Выборнова: вздутие живота может говорить об онкологии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Врач-гастроэнтеролог Наталья Выборнова назвала самые распространенные причины вздутия живота. С подобной проблемой пациенты сталкиваются регулярно и провоцировать ее могут различные факторы.

Первое - избыточный бактериальный рост. Под ним подразумевают дисбактериоз, а описывают проблему как вздутие, урчание, излишнее газообразование.

Ситуация может быть связана с неправильным питанием, употреблением пищи с высоким содержанием жиров и углеводов, а также снижением иммунитета.

Для диагностики и лечения избыточного бактериального роста врач может назначить ряд исследований, таких как гастроэнтероскопия, колоноскопия, анализы кала на наличие патогенных микроорганизмов и состав микрофлоры.

Корректировать ситуацию нужно специальной диетой, употреблением пробиотиков и пребиотиков, а также других препаратов, снижающих активность бактерий.

Еще одна причина – это хеликобактериоз - инфекционное заболевание, вызванное бактерией Helicobacter pylori. Она инфицирует слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки.

Непереносимость глютена, лактозы или фруктозы тоже приводит к вздутию, передает "Газета.ru".

Наличие патологических микроорганизмов и паразитов также может вызывать вздутие живота и нарушать нормальное функционирование пищеварительной системы. К тому же, данный симптом может сигнализировать о развитии онкологического заболевания.

Кстати, не только жирная пища, но и фрукты с овощами могут привести к вздутию живота, передает газета "Известия"

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