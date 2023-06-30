Эксперт по туризму Биткулова поддержала стандарт «все включено» в российских отелях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России появятся стандарты для отелей по системе «все включено» и «ультра все включено». На них эксперты рынка делают большую ставку. Введение новых стандартов для отелей будет иметь положительное влияние на туристическую отрасль России. Появление нового нормативного документа поможет установить единообразие в данном вопросе.

Такое мнение высказала эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор компании «Звезды Отелям» Лилия Биткулова. Она отметила, что для соответствия стандартам, отелям придется приложить немало усилий.

«Все включено» подразумевает множество характеристик, а не только трехразовое или пятиразовое питание.

- Это и бассейн, и анимация, и номерной фонд, какой-то детский досуг, из чего состоят напитки, требования к персоналу, охране, размеру территории и многое другое, - говорит она Lenta.ru.

Несмотря на многочисленные вопросы, которые возникают у отельеров, запрос на подобный формат отдыха есть. Так что в ближайшее время новый формат начнут тестировать. Это продлится не менее одного сезона, а уже потом будут делать выводу. Если практика окажется успешной, то ее будут рекомендовать всем курортам страны.

Специалист по туризму Олег Козырев рассказал, где можно дешево провести отпуск летом. Самыми экономными для кошелька регионами РФ стали Санкт-Петербург и Калининградская область. Цена путевки составит до 65 тысяч рублей, передает Пятый канал.

Ранее сообщалось, что иностранные туристы перед приездом в Россию смогут оформить карту «Мир» для оплаты покупок и туров, передает газета "Известия".