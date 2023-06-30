Медиагруппа «Патриот» прекращает свою работу Фото: пресс-служба медиагруппы «Патриот» прекращает свою работу

Медиагруппа «Патриот», в состав которой входят издания «Федеральное агентство новостей» (ФАН), «Народные новости», «Экономика сегодня», «Невские новости» и «Политика сегодня», прекращает работу.

По информации ТАСС, все СМИ, входящие в медиагруппу, будут закрыты. Сотрудники изданий уже получили уведомления о прекращении работы, зарплату им пообещали выплатить на следующей неделе. Главный редактор ФАН Кристина Масенкова подтвердила эту информацию агентству.

В настоящее время доступ к сайтам «Патриота» и входящих в него изданий ограничен, при этом основания для блокировки сайтов не указаны.

Пост главы попечительского совета медиагруппы «Патриот» до мая этого года занимал бизнесмен Евгений Пригожин, сейчас он является заместителем главы попечительского совета. Напомним, медиагруппа «Патриот» была основана в октябре 2019 года.