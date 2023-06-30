Аэропорт Кишинева возобновил вылеты после инцидента со стрельбой Фото: EAST NEWS

Аэропорт Кишинева возобновил вылеты в штатном режиме, приостановленные из-за стрельбы.

Как передает ТАСС, в настоящее время прибывающих пассажиров проводят через зал для официальных делегаций. В свою очередь Sputnik Молдова пишет, что первый после возобновления полетов рейс был осуществлен в Варшаву в 20:23 по московскому времени.

Напомним, в пятницу, 30 июня, иностранный гражданин прилетел из Турции в Молдавию, но ему отказали во въезде в страну. Мужчина выхватил у пограничника пистолет и застрелил его. При стрельбе погиб также сотрудник службы безопасности аэропорта и был один ранен пассажир.

После этого мужчина забаррикадировался в одной из комнат аэропорта, где удерживал несколько заложников. Остальных пассажиров эвакуировали из здания. Из-за инцидента авиасообщение в Молдавии было приостановлено, а работа аэропорта Кишинева парализована.