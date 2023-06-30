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НовостиВ мире30 июня 2023 19:12

Аэропорт Кишинева возобновил вылеты после инцидента со стрельбой

Прибывающих пассажиров проводят через зал для официальных делегаций
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Аэропорт Кишинева возобновил вылеты после инцидента со стрельбой

Аэропорт Кишинева возобновил вылеты после инцидента со стрельбой

Фото: EAST NEWS

Аэропорт Кишинева возобновил вылеты в штатном режиме, приостановленные из-за стрельбы.

Как передает ТАСС, в настоящее время прибывающих пассажиров проводят через зал для официальных делегаций. В свою очередь Sputnik Молдова пишет, что первый после возобновления полетов рейс был осуществлен в Варшаву в 20:23 по московскому времени.

Напомним, в пятницу, 30 июня, иностранный гражданин прилетел из Турции в Молдавию, но ему отказали во въезде в страну. Мужчина выхватил у пограничника пистолет и застрелил его. При стрельбе погиб также сотрудник службы безопасности аэропорта и был один ранен пассажир.

После этого мужчина забаррикадировался в одной из комнат аэропорта, где удерживал несколько заложников. Остальных пассажиров эвакуировали из здания. Из-за инцидента авиасообщение в Молдавии было приостановлено, а работа аэропорта Кишинева парализована.