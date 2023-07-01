Что произошло в ночь на 1 июля

Киев озвучил ЦРУ планы размещения ракет у границ Крыма Фото: REUTERS

Украина планирует к осени вернуть значительные территории и разместить ракетные системы у границы Крыма, передает WP. Такие планы были озвучены киевскими военными стратегами директору ЦРУ Уильяму Бернсу во время его секретного визита в Киев.

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