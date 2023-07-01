"Конец близок": жители Нью-Йорка сравнивают нашествие насекомых с библейской чумой

Эксперты отмечают, что такие мошки являются одним из видов тли

Американский Нью-Йорк подвергся массовому нашествию странных насекомых. Это можно сравнить с библейской чумой, сообщил New York Post.

"Целый рой крошечных крылатых насекомых заполонил Нью-Йорк, жители города сравнивают произошедшее с "библейской чумой", - пишет издание.

По словам очевидцев, у насекомых зеленый окрас. Эксперты отмечают, что такие мошки являются одним из видов тли.

В сети некоторые комментаторы сравнили ситуацию в Нью-Йорке с "казнями египетскими", настигшими Соединенные Штаты после смога из-за горящих лесов в Канаде. Очевидцы считают, что такие "совпадения" намекают на "зловещий конец"

Между тем, США продолжают оказывать военную поддержку Украине. В американский конгресс внесена поправка о запрете финансирования Украины до тех пор, пока решение конфликта не будет достигнуто дипломатическим путем. Автор поправки – конгрессмен Марджори Тейлор Грин.