WP: глава OceanGate Раш купил просроченные материалы для батискафа "Титан" Фото: EAST NEWS

Гендиректор компании OceanGate Стоктон Раш якобы заявлял, что при строительстве батискафа "Титан" использовал материалы с "истекшим сроком годности". Об этом заявил главный редактор Travel Weekly Арни Вайсманн, пишет The Washington Post (WP).

Вайсман мог быть в числе экипажа июньской экспедиции, однако из-за накладки в своем графике не смог подключиться к группе. Он согласился на майское погружение, но тогда его отменили из-за плохой погоды. А накануне Раш рассказал ему, что приобрел материалы для строительства батискафа "по большой скидке".

Раш рассказал, что купил углеродное волокно для изготовления аппарата "с большой скидкой" у компании Boeing. Вайсманн сразу же отреагировал и поинтересовался, нет ли у него опасений.

"Он был очень пренебрежителен и сказал: "Нет, все в полном порядке", - заявил Вайсманн.

При этом, в Boeing такую информацию не подтвердили, поскольку не нашли никаких записей о продаже каких-либо материалов OceanGate.

Напомним, о пропаже батискафа около места крушения "Титаника" в Атлантическом океане стало известно 19 июня. После сразу была организована поисково-спасательная операция. Уже 22 июня стало известно о находке первых обломков батискафа в районе поисков судна. Экипаж признан погибшим. Также В обломках батискафа "Титан" найдены человеческие останки.