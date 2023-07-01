В китайской провинции Цзянси прогремел взрыв на заводе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В китайской провинции Цзянси на одном из химических заводов на востоке страны произошел мощный взрыв. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

По предварительной информации, все произошло в полдень в субботу, 1 июля, в городе Гуйси. Объект, на котором произошел взрыв, принадлежит компании Jiangxi Qiantai New Materials. Сейчас на месте находятся пожарные и полицейские.

На данный момент причины взрыва выясняются. Прибывшие на место правоохранители узнают, есть ли погибшие и пострадавшие в результате ЧП. Следствие ведется.

Между тем, 30 июня 2023 года в товарном парке на территории ПАО "Татнефть" НГДУ "Елховнефть", расположенном в селе Старое Маврино Заинского района в Татарстане также произошел сильный взрыв. Об этом пятницу, 30 июня, сообщили в МЧС региона. При взрыве резервуара погибли два человека.