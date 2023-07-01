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НовостиОбщество1 июля 2023 7:53

Первоклашек на новых территориях к началу учебного года обеспечат школьными наборами

Выдавать из начнут с 1 августа
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Фото предоставлено Движением Первых

Фото предоставлено Движением Первых

С 1 августа в Запорожской и Херсонской областях, в Донецкой и Луганской народных республиках начнут выдавать школьные наборы детям, которые пойдут в первый класс. Всего к началу учебного года обеспечить всем необходимым для учебы планируется 29 000 детей.

Партнерами акции выступили «Движение Первых», Министерство просвещения РФ, Росмолодежь, «Народный фронт», «Россия – страна возможностей» и Российское общество «Знание». Каждая из этих организаций участвует в комплектации наборов для будущих первоклашек: от «Движения первых» идут рюкзаки, дневники, канцелярские наборы, от «Народного фронта» - наборы плотных тетрадей с обложками, от «Знания» - пеналы и уникальное издание графических новелл о героях специальной военной операции, в книгу включены 10 реальных историй о бойцах, которые за проявленное мужество были удостоены звания Героя России.

В школах вручать наборы первоклашкам будут старшеклассники, все необходимое планируют выдать до начала учебы.