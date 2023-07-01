Супруга Ивлева Куденкова показала фигуру в открытом топе. Фото: соцсети

Жена известного шеф-повара Константина Ивлева тщательно следит за свой фигурой и постоянно занимается спортом. После рождения дочери Куденкова восстанавливает тело. В своем блоге она разместила кадр в открытом спортивном топе и поинтересовалась у подписчиков, занимаются ли они спортом.

Стоит отметить, что после рождения ребенка в прошлом году девушка сделала пластическую операцию по восстановлению талии, хирург надпилил ей ребра. Теперь блогер получила изящную фигуру, но несмотря на это, продолжает регулярно ходить в спортзал.

Также Валерия признается, что старается очень много времени проводить с дочерью. Она практически везде берет малышку с собой - даже в кабинет косметолога. Маленькой Нике нравится быть в центре внимания, пишет Вокруг.тв.

Напомним, популярный российский шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев сыграл шумную свадьбу с молодой моделью Валерией Куденковой на родине невесты - в кубанской станице Тамань в марте 2021 года. Сейчас супруги воспитывают дочь Нику.