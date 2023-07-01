Ольга Кузьмина призналась, что расстояние не помешало отношениям с женихом. Фото: кадр из сериала "Кухня"

Звезда сериалов "Кухня" и "Отель Элеон" Ольга Кузьмина рассказала о своем знакомстве с женихом Евгением Апанасевичем.

По словам Кузьминой, впервые они встретились на съемках шоу в Белоруссии. Сначала между ними были отношения на расстоянии, Ольга приезжала к возлюбленному в Минск, а он к ней в Москву. Артистка призналась, что это никогда не было проблемой для их пары.

"Я не сосчитаю, сколько раз мы с Женей преодолели путь из Москвы в Минск и обратно. И даже сейчас, когда Женя переехал ко мне, он все равно часто уезжает в Белоруссию по работе, а я часто улетаю в командировки. Но мы давно поняли, что расстояние не является проблемой", — отметила Кузьмина в своем посте в соцсетях.

Ранее стало известно, что Кузьмина выходит замуж за своего возлюбленного. Совсем скоро она станет мамой во второй раз, отцом ребенка также является жених Евгений.