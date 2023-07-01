Телеведущей Лере Кудрявцевой стало плохо от заявления Чулпан Хаматовой Фото: Борис КУДРЯВОВ

Чулпан Хаматова, переехавшая в Ригу, прокомментировала демонтаж памятника Александру Пушкину. Народная артистка РФ поддержала снос памятника советским воинам-освободителям в Риге. Мимо таких заявлений не смогла пройти российская телеведущая Лера Кудрявцева.

"Посмотрела этот отрывок интервью. Сижу и просто 10 минут пялюсь в экран. Мне же всё это не послышалось? Я запретила себе материться, поэтому меня затошнило. Выброса эмоций не происходит, и я держу себя в руках", - заявила Кудрявцева.

При этом телеведущая подчеркнула, что не понимает, зачем нужно было так жестко и остро высказываться.

"Господи, прости мою душу грешную, Ну как, как бросить материться? Она что несет!" - недоумевала звезда телеканала НТВ на своей странице в соцсети.

Напомним, в мае российская телеведущая получила странный звонок на телефон. Ей позвонил неизвестный номер и представился силовиком. Однако сбить с толку мошенника удалось лишь одним вопросом – о принадлежности Крыма.