Умер 25-летний актер из сериала "Через прицел" Дмитрий Кондрашов. Фото: kino-teatr.ru

На 26-м году жизни умер российский актер из сериала "Через прицел" Дмитрий Кондрашов. О смерти артиста 30 июня сообщила агент Мария Усенко.

Известно, что Дмитрий Кондрашов родился 26 мая 1998 года. В 2020-м он закончил обучение в Московском государственном институте культуры, курс мастеров Поповой и Ланбамина. В кино он дебютировал в 2018-м году в детективной мелодраме "Сезон посадок".

"Мне сложно подобрать слова сейчас, тяжело осознать, что тебя больше нет…Как же так? Ну как же так мой дорогой актер", — написала Усенко.

Причина смерти и обстоятельства не раскрываются.

Ранее стало известно, что в возрасте 89 лет умер американский актер Алан Аркин. Издание People отмечает, что Аркин снимался в кино более 50 лет и получил премию “Оскар” за роль в фильме “Маленькая мисс счастье”.