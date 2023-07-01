Первый с прошлого года авиарейс на Кубу вылетел из Москвы в Варадеро

Первый с прошлого рейс на Кубу вылетел из Москвы в Варадеро Фото: Иван ВИСЛОВ

Первый с 2022 года регулярный рейс на Кубу вылетел из московского аэропорта Шереметьево 1 июля 2023 года. Самолет взлетел в 9.33 мск и прилетит в аэропорт Хуан Гуальберто Гомес на Кубе ближе к 16:00 по местному времени.

Напомним, с 1 июля авиакомпания "Россия" стала выполнять регулярные рейсы на Кубу. 13 часовой полет будет проходить на широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнерах Boeing 777, который вмещает в себя до 457 человек.

В авиакомпании планируют совершать три рейса в неделю, а билеты на Кубу стали продаваться еще с 25 мая. При этом без багажа перелет “туда и обратно” обойдется туристам в цену от 67 650 рублей, а с чемоданом до 23 килограмм составит около 80 тысяч рублей.

Также туристам предлагается недельный тур по системе “все включено” на курорте Варадеро стоимостью от 197 тысяч рублей на двоих. Аналогичный тур в четырехзвездочный отель Memories Varadero Beach Resort стоит от 201 тысячи, а недельный отдых в пятизвездочном Melia Marina Varadero обойдется в сумму от 206 тысяч.