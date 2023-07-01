Зеленский ввел санкции на 10 лет против более чем 190 физлиц и 290 юрлиц

Зеленский ввел санкции на 10 лет против более чем 190 физических лиц Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции в отношении граждан и компаний различных государств. Об этом стало известно в субботу, 1 июля.

Санкции в отношении 190 физических лиц, в частности и граждан России, будут действовать в течение 10 лет.

Кроме того, президент Украины ввел ограничения в отношении 291 юридического лица, в том числе российских заводов и организаций. Рестрикция введены и в отношении грузинской авиакомпании Georgian Airways и ее руководства. Это связано с тем, что организация согласилась на возобновление полетов в Россию.

Стоит отметить, что запуск рейсов в Грузию еще одной российской авиакомпании — Red Wings — в очередной раз откладывается на непонятный срок.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что несколько латиноамериканских стран заблокировали его визит на саммите ЕС и СЕЛАК, который пройдет в Брюсселе в июле, наложив вето на присутствие украинского лидера.