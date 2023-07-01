Путин провел телефонный разговор с президентом Абхазии Асланом Бжанией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Абхазии Аслан Бжания в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил полную поддержку действий российских властей по защите конституционного порядка Российской Федерации.

"Аслан Бжания выразил полную поддержку предпринятых российским руководством действий по защите законности и конституционного порядка, обеспечению безопасности граждан и стабильности в стране", — отметили в телеграм-канале пресс-службы Кремля, добавив, что разговор состоялся по инициативе лидера Абхазии.

Также в ходе переговоров главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повести, в том числе реализацию ранее принятых договоренностей о социально-экономическом развитии Абхазии.

Напомним, днем ранее Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в ходе которого Моди также выразил понимание и поддержку решительных действий российского руководства в событиях 24 июня.