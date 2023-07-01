Зеленский уволил глав Святошинского, Днепровского, Деснянского и Подольского районов Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение об освобождении от должности глав Подольского, Святошинского, Деснянского и Днепровского районов Киева.

Согласно официальному распоряжению на сайте Зеленского, распоряжение об освобождении от временного исполнения обязанностей руководителей районов касается нескольких лиц.

Коваленко Сергей освобожден от должности главы Подольского района, Павел Бабий - от обязанностей главы Днепровской госадминистрации, Сергей Паволский - от должности председателя Святошинской администраии и Дмитрий Ратников - от обязанностей главы Деснянской районной госадминистрации.

Ранее стало известно о проверке прокуратурой Киевской городской администрации после жалоб граждан о закрытых и неработающих бомбоубежищах. После украинское правительство уволило семь руководителей местных властей, в том числе это коснулось четырех глав районов Киева.