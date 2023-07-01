Путин провел телефонный разговор с палестинским президентом Махмудом Аббасом Фото: REUTERS

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил о своей полной поддержке действий руководства России. Об этом стало известно в ходе разговора российского президента Владимира Путина с палестинским лидером.

Лидер Палестины поддерживает власти России по защите конституционного строя и правопорядка, которые были предприняты в ходе событий 24 июня.

В ходе разговора стало известно, что стороны и дальше будут развивать дружественные отношения. Со стороны России подтверждена принципиальная позиция за справедливое и устойчивое решение палестино-израильского конфликта.

Также российский лидер поздравил Аббаса и всех палестинцев с праздником Курбан-байрам.

Ранее президент РФ Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа провели телефонный разговор. Лидеры двух стран обсудили вопросы развития взаимовыгодного российского-бахрейнского сотрудничества, информирует пресс-служба Кремля.