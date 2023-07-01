Волочкова продемонстрировала шпагат на руках у Шаляпина и его друга. Фото: соцсети

Известная российская балерина Анастасия Волочкова опять оказалась в эпицентре внимания. Волочкова вновь продемонстрировала свой "фирменный" шпагат. Артистка опубликовала фотографию с дизайнером Сильвериюшу Станиславски. Они ждали приезда в гости шоумена Прохора Шаляпина и бизнесмена Александра Гришина.

После приезда гостей Волочкова попросила их поднять ее на руках и похвасталась своим горизонтальным шпагатом.

"Свидание на троих", — подписала снимок балерина.

Однако не всем подписчикам это пришлось по нраву. Многие раскритиковали балерину за столь неординарный кадр.

Ранее общественность не один день обсуждала драму в семье балерины: родная дочь не пригласила ее на выпускной вечер. Ариадна заканчивает школу, и вместо матери позвала на праздник отца, бизнесмена Игоря Вдовина и своего парня. В ответ на это Анастасия пообещала устроить на вечере дочери такое шоу, что все запомнят его надолго.