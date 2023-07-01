Вдова Валентина Юдашкина Марина показала маленьких внуков. Фото: соцсети

После смерти известного российского модельера Валентина Юдашкина его жена Марина не может оправиться от потери. После похорон супруга долгое время не выходила на связь с подписчиками, лишь совсем она недавно рассказала, в чем была причина затишья.

Оказалось , что женщина сейчас живет в ОАЭ с дочкой и внуками. Вернуться в Россию она планирует лишь осенью этого года.

"Сейчас я у детей, общаюсь с внуками, они занимают все мое время", - сообщила Марина в своем блоге.

Также женщина показала редкое фото с подросшими внуками - Анатолием и Аркадием, а также внучкой Агатой-Ариэлой.

Напомним, Валентин Юдашкин ушел из жизни в мае 2023 года после долгой болезни. Модельер болел онкологией и постепенно передавал управление Домом моды единственной дочери Галине Юдашкиной. У кутюрье дружная семья - 78-летняя мама модельера Раиса Петровна давно живет в Израиле в доме, подаренном Валентином. Супруга, Марина Юдашкина, прожила с ним в браке 35 лет – дружно, знакомые называли их идеальной парой. Их единственная дочь Галина с мужем Петром Максаковым воспитывают троих детей.