Омбудсмен Раснянская: семья подавшей сигнал о помощи девочки взята на контроль

Омбудсмен Раснянская: семья подавшей сигнал о помощи девочки взяла на контроль. Фото: кадр из передачи

Семья, где старшая дочь показала международный жест о помощи в эфире программы "Мужское/женское", взята на контроль. Об этом сообщила омбудсмен Юлия Раснянская.

По словам омбудсмена, данная семья находится постоянно в поле зрения уполномоченного по правам ребенка в регионе с 2020 года, сообщает ТАСС.

Напомним, следственный комитет уже начал проверку громкой истории, появившейся после съемок передачи "Мужское и женское" на Первом канале. В сюжете рассказывалось о спорах бывших мужа и жены за совместных детей. Сейчас девочки живут с мамой, при этом бывший супруг настаивает на ее неадекватности и на том, чтобы детей передали ему.

Между тем, детский омбудсмен рассказала о секретном жесте, который показала девочка из Мурома, и объяснила, почему многие боятся его демонстрировать.