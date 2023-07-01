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НовостиВ мире1 июля 2023 12:23

Премьер Венгрии Орбан предсказал скорое исчезновение «слабых наций»

Орбан: Венгрия должна постоянно вооружаться, так как слабые нации скоро исчезнут
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Премьер Венгрии Орбан предсказал скорое исчезновение «слабых наций»

Премьер Венгрии Орбан предсказал скорое исчезновение «слабых наций»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Венгрия должна непрерывно вооружаться, поскольку «слабые нации» скоро исчезнут, считает премьер-министр республики Виктор Орбан.

«Необходима сильная страна, сильная экономика, сильная армия и не в последнюю очередь сильные службы охраны порядка. Нам надо тренироваться и вооружаться. Наступают времена, когда слабые нации исчезнут, а сильные останутся», – заявил он на церемонии принятия присяги выпускников Национального университета госслужбы.

Как отметил политик, рядом с Венгрией идет украинский конфликт, являющийся «эпицентром сотрясения мировых устоев», а с юга страну «осаждают тысячи мигрантов». Кроме того, полагает Орбан, Венгрии нужны «сильные люди», поскольку «правда без силы мало чего стоит». Вместе с тем назвал свою страну одной из самых безопасных в Европе.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии заявил, что сейчас в Европейском союзе нет ни мира, ни процветания.

Накануне Орбан заявлял, что Венгрия не даст Украине денег, пока не узнает, куда делись 70 миллиардов евро, выделенных Киеву ранее.