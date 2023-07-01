Премьер Венгрии Орбан предсказал скорое исчезновение «слабых наций» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Венгрия должна непрерывно вооружаться, поскольку «слабые нации» скоро исчезнут, считает премьер-министр республики Виктор Орбан.

«Необходима сильная страна, сильная экономика, сильная армия и не в последнюю очередь сильные службы охраны порядка. Нам надо тренироваться и вооружаться. Наступают времена, когда слабые нации исчезнут, а сильные останутся», – заявил он на церемонии принятия присяги выпускников Национального университета госслужбы.

Как отметил политик, рядом с Венгрией идет украинский конфликт, являющийся «эпицентром сотрясения мировых устоев», а с юга страну «осаждают тысячи мигрантов». Кроме того, полагает Орбан, Венгрии нужны «сильные люди», поскольку «правда без силы мало чего стоит». Вместе с тем назвал свою страну одной из самых безопасных в Европе.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии заявил, что сейчас в Европейском союзе нет ни мира, ни процветания.

Накануне Орбан заявлял, что Венгрия не даст Украине денег, пока не узнает, куда делись 70 миллиардов евро, выделенных Киеву ранее.