Умер Валерий Манилов, экс-замначальника Генштаба Вооруженных сил России

Валерий Манилов умер в возрасте 84 лет Фото: фотохроника ТАСС.

Бывший первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Валерий Манилов умер в возрасте 84 лет.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу аппарата Клуба военачальников России Николая Дерябина, Манилов скончался в субботу, 1 июля, в Москве после продолжительной болезни. Похороны генерал-полковника пройдут 3 июля на военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Валерий Манилов окончил Одесское высшее общевойсковое командное училище. Начинал службу в Южной группе Советских войск в Венгрии в должности командира разведывательного взвода. С 1972 года работал в газете «Красная звезда», с 1978 – в аппарате Министерства обороны СССР на должностях референта, заместителя начальника и начальника референтуры министра.

В 1989 – 1992 годах был начальником пресс-центра, а затем Управления информации Минобороны СССР, в 1992 – 1993 годах – пресс-секретарем Главнокомандующего ОВС СНГ, с октября 1993 по сентябрь 1996 – заместителем секретаря Совета Безопасности России. В 1996 – 2001 годах Манилов служил первым заместителем начальника Генштаба ВС РФ, в этой должности в последние годы он руководил пропагандистским обеспечением действий федеральных сил в Чечне.