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НовостиПроисшествия1 июля 2023 12:48

Прокурор Чувашии Андрей Фомин утонул во время заплыва через Волгу

Мужчине резко стало плохо, из воды его достали уже мертвым
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Андрей Фомин погиб во время заплыва через Волгу

Андрей Фомин погиб во время заплыва через Волгу

Прокурор Чувашии Андрей Фомин погиб во время заплыва через Волгу, который проходил в рамках мероприятия Chebswim.

Как передает «КП – Казань», около 13 часов дня прокурору стало плохо, и он начал тонуть. Когда его достали из воды и передали врачам, Фомин был уже мертв. Мужчине было 57 лет.

Андрей Фомин окончил Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова. Карьеру начал в 1992 году в качестве стажера прокуратуры Дзержинского района Ярославской области. В 2010 – 2014 годах работал заместителем прокурора Ярославской области, с 2014 по 2020 годы был первым заместителем прокурора Республики Крым. Был назначен прокурором Чувашской Республики 30 июня 2020 года.

Напомним, в середине июня в Санкт-Петербурге в пруду утонули две школьницы 12 и 14 лет. Младшую девочку вытащили из воды прохожие. Очевидцы пытались спасти 12-летнюю школьницу, но было поздно. Известно, что обе девочки – гражданки Узбекистана.