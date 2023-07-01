Прокурор Чувашии Андрей Фомин утонул во время заплыва через Волгу

Андрей Фомин погиб во время заплыва через Волгу

Прокурор Чувашии Андрей Фомин погиб во время заплыва через Волгу, который проходил в рамках мероприятия Chebswim.

Как передает «КП – Казань», около 13 часов дня прокурору стало плохо, и он начал тонуть. Когда его достали из воды и передали врачам, Фомин был уже мертв. Мужчине было 57 лет.

Андрей Фомин окончил Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова. Карьеру начал в 1992 году в качестве стажера прокуратуры Дзержинского района Ярославской области. В 2010 – 2014 годах работал заместителем прокурора Ярославской области, с 2014 по 2020 годы был первым заместителем прокурора Республики Крым. Был назначен прокурором Чувашской Республики 30 июня 2020 года.

Напомним, в середине июня в Санкт-Петербурге в пруду утонули две школьницы 12 и 14 лет. Младшую девочку вытащили из воды прохожие. Очевидцы пытались спасти 12-летнюю школьницу, но было поздно. Известно, что обе девочки – гражданки Узбекистана.