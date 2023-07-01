Премьер Испании Санчес пообещал Зеленскому танки Leopard и бронетранспортеры

Испания отправит Украине еще четыре танка Leopard Фото: ru.wikipedia.org

Испания отправит Украине еще четыре танка Leopard, бронетранспортеры, а также портативный полевой госпиталь, заявил премьер-министр королевства Педро Санчес.

«Мы отправим новую тяжелую военную технику очень скоро: еще четыре танка Leopard и бронетранспортеры. Мы также собираемся отправить портативный полевой госпиталь с хирургическим оборудованием», – сказал он на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Напомним, в субботу, 1 июля, премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл с визитом в Киев, где у него была запланирована встреча с украинским президентом. Политик также хотел передать украинскому правительству и парламенту «всю солидарность стран Европы».

Как писал сайт KP.RU, у танков Leopard на Украине нашли фатальный изъян. Официально у Киева их около 60 единиц, а вот по неофициальным данным немецких танков на Украине чуть ли не в пять раз больше – 300 штук.