Актриса Кристина Асмус показала фигуру в белом боди

Кристина Асмус опубликовала фото с шопинга Фото: соцсети

Актриса Кристина Асмус опубликовала новое фото у себя в соцсетях – знаменитость показала публике откровенное селфи в белом боди.

“Хорошая майка, надо брать”, — подписала фотографию Асмус.

Актриса часто показывает отличную фигуру в социальных сетях и постоянно отмечает, что быстро поправляется, если не следит за питанием. При этом весит она 45 килограмм при росте в 164 сантиметра. Асмус подчеркивала, что не ест сладкое и мучное, а также старается пить не менее двух литров воды ежедневно.

Также звезда активно занимается спортом, и недавно показывала тренировку с профессиональным каскадером — ее сестрой Кариной. Асмус показывала подписчикам уверенную стойку на руках и элементы акробатики.

Кристина Асмус играет в одном театре вместе с ее возлюбленным Романом Евдокимовым, который недавно опубликовал интимные снимки знаменитости. Асмус была совершенно не против откровенных съемок и подписала снимок – “Сразу видно, что снимал любимый мужчина….”