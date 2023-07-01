В Карелии перевернулся автобус с 40 туристами Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Карелии перевернулся туристический автобус, в котором находились 40 пассажиров, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

«В результате ДТП в Лахденпохском районе на трассе между п. Куркиеки и п. Койонсаари перевернулся автобус. В автобусе на момент аварии находилось 40 человек», – написал он в своем Telegram-канале.

Глава Минздрава Карелии уточнил, что четверым пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Есть ли среди пострадавших дети, пока неизвестно. В настоящее время на месте аварии работают экстренные службы.

Напомним, 21 июня на федеральной дороге Р-217 недалеко от населенного пункта Кохановка Кизлярского района в Дагестане произошло столкновение легкового автомобиля, «Камаза» и рейсового автобуса, следовавшего по маршруту «Москва – Хасавюрт». В результате аварии восемь человек погибли, еще 16 получили травмы различной степени тяжести.

По предварительным данным, водитель Toyota Camry потерял управление, допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Камазом», который после удара врезался в пассажирский автобус.