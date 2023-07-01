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НовостиПроисшествия1 июля 2023 13:55

Генпрокуратура подтвердила смерть прокурора Чувашии Андрея Фомина

Фомин утонул во время заплыва через Волгу
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Генпрокуратура подтвердила смерть прокурора Чувашии Андрея Фомина

Генпрокуратура подтвердила смерть прокурора Чувашии Андрея Фомина

Генеральная прокуратура России подтвердила смерть прокурора Чувашии Андрея Фомина и выразила соболезнования в связи с его кончиной.

«1 июля ушел из жизни государственный советник юстиции 3 класса, почетный работник прокуратуры Российской Федерации Андрей Валерьевич Фомин. Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов и коллектив органов прокуратуры выражают глубокие соболезнования родным и близким прокурора Чувашии в связи с его кончиной», – сказано на сайте ведомства.

Как отмечается в сообщении, за время службы Фомин неоднократно поощрялся приказами генпрокурора России.

Напомним, прокурор Чувашии погиб во время заплыва через Волгу, который проходил в рамках мероприятия Chebswim. Около 13 часов дня 1 июля мужчине стало плохо, и он начал тонуть. Когда его достали из воды и передали врачам, Фомин был уже мертв. Ему было 57 лет.