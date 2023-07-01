Генпрокуратура подтвердила смерть прокурора Чувашии Андрея Фомина

Генеральная прокуратура России подтвердила смерть прокурора Чувашии Андрея Фомина и выразила соболезнования в связи с его кончиной.

«1 июля ушел из жизни государственный советник юстиции 3 класса, почетный работник прокуратуры Российской Федерации Андрей Валерьевич Фомин. Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов и коллектив органов прокуратуры выражают глубокие соболезнования родным и близким прокурора Чувашии в связи с его кончиной», – сказано на сайте ведомства.

Как отмечается в сообщении, за время службы Фомин неоднократно поощрялся приказами генпрокурора России.

Напомним, прокурор Чувашии погиб во время заплыва через Волгу, который проходил в рамках мероприятия Chebswim. Около 13 часов дня 1 июля мужчине стало плохо, и он начал тонуть. Когда его достали из воды и передали врачам, Фомин был уже мертв. Ему было 57 лет.