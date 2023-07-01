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НовостиОбщество1 июля 2023 14:35

Жена президента Сирии Асма Асад задумалась об изучении русского языка

У России очень богатая культура и древняя история, отметила женщина
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Жена президента Сирии Асма Асад

Жена президента Сирии Асма Асад

Фото: EAST NEWS

Супруга президента Сирии Башара АсадаАсма Асад – заявила, что может начать изучение русского языка.

В беседе с RT Arabic первая леди Сирии назвала язык «мостом для коммуникации и понимания культуры». По ее словам, у России очень богатая культура и древняя история, поэтому изучение русского языка было бы полезным.

«Возможно, и начну. Если буду меньше загружена по работе, то надеюсь, что у меня появится возможность и время для этого. Почему бы и нет», – сказала Асад.

Напомним, ранее президент Сирии заявил, что большинство граждан арабской республики поддерживает Россию в специальной операции на Украине. По его словам, победа Москвы сделает мир безопаснее, и это понимает и сирийский народ, который уже пострадал из-за однополярного мироустройства. Другой причиной поддержки России со стороны сирийцев Асад назвал солидарность, поскольку именно Москва поддержала Сирию в борьбе с терроризмом.