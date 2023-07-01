Автомобильная пробка у въезда на Крымский мост выросла до девяти километров

Пробка у Крымского моста со стороны Кубани выросла до девяти километров Фото: инфоцентр Крымский мост

Перед контрольно-пропускным пунктом на въезде на Крымский мост со стороны Кубани образовалась девятикилометровая пробка.

“На подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района скопилось большое количество машин. Пробка в настоящий момент составляет около девяти километров”, — сообщает КП-Кубань со ссылкой на оперштаб региона.

Местные власти организовали доставку воды ожидающим проезда автомобилистам. Также на месте работают сотрудники аварийно-спасательного подразделения МЧС России.

Автомобилистам, следующим в Крым, рекомендуют учитывать сложившуюся ситуацию, а также помнить, что время проверки на блокпостах напрямую зависит от количества провозимых вещей.

Ранее Глава Минтранса Крыма Николай Лукашенко также подтверждал сложную обстановку на въезде на Крымский мост и поручил принять все необходимые меры для увеличения пропускной способности пунктов пропуска, в том числе увеличить число сотрудников.