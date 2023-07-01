Глава ВГА Харьковской области Ганчев: Киев вывозит имущество предприятий региона

В начале июня российские войска вплотную подошли к Купянску в Харьковской области Фото: Александр КОЦ

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что украинские власти стали вывозить имущество предприятий региона, а также принуждают местных жителей к эвакуации.

“Нам известно, что в Харькове и области сейчас проводятся определенные действия, о чем нам также сообщают и местные жители. Людей выселяют из домов, принуждают покинуть область, тем временем так называемые защитники вывозят предприятия и все, что находят в опустевших домах”, — заявил Ганчев ТАСС.

Напомним, в начале июня Ганчев сообщал, что российские войска вплотную подошли к подконтрольному Киеву городу Купянск и приступили к позиционным боям.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко также недавно сообщал, что украинская армия из-за значительных потерь в личном составе потеряла инициативу на Купянском направлении и перешла к обороне.

При этом, по его данным, командование ВСУ перебрасывает оперативные резервы на Купянское направление, в том числе танки и другую бронетехнику.