Зеленский считает, что ряд стран затягивает подготовку пилотов ВСУ на F-16 Фото: REUTERS

Некоторые страны затягивают процесс подготовки пилотов Воздушных сил Украины на истребителях F-16, считает украинский президент Владимир Зеленский.

«Мы договорились, что у нас есть коалиция стран, которые готовы начать тренировки для украинских пилотов. Графика тренировочных миссий нет. Некоторые партнеры с этим затягивают. Для чего – мне неизвестно», – заявил он в ходе пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Киеве.

Напомним, ранее стало известно, что страны Запада могут начать первые поставки истребителей-бомбардировщиков F-16 на Украину в первые месяцы 2024 года. Точные сроки первых поставок Киеву пока не установлены.

На Западе пока не решили, какие страны будут поставлять Украине самолеты F-16, но наиболее предпочтительным вариантом являются Дания и Нидерланды, которые возглавляют инициативу по обучению украинских летчиков. Обучать украинских военных пилотировать F-16 планируется на полигонах в Румынии.