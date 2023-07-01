Пятимесячная девочка умерла в больнице после ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Свердловской области пятимесячная девочка умерла в больнице после страшной аварии на трассе Екатеринбург – Тюмень, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по региону.

Как передает «КП – Екатеринбург», после ДТП ребенок был госпитализирован и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже девочка, несмотря на оказанную ей медицинскую помощь, скончалась.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека» в отношении 19-летнего водителя Chevrolet, который выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Honda. Помимо умершего пятимесячного ребенка, в аварии пострадали восемь человек, в том числе девочки семи, 10, 12 и 13 лет.

Напомним, 21 июня на федеральной дороге Р-217 недалеко от населенного пункта Кохановка Кизлярского района в Дагестане произошло столкновение легкового автомобиля, «Камаза» и рейсового автобуса, следовавшего по маршруту «Москва – Хасавюрт». В результате аварии восемь человек погибли, еще 16 получили травмы различной степени тяжести.