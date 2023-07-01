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НовостиЗвезды1 июля 2023 15:45

«Хочется еще двух». Илья Авербух заявил о желании иметь еще детей

Илья Авербух признался, что хочет иметь еще двух детей
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Илья Авербух признался, что хочет иметь еще двух детей

Илья Авербух признался, что хочет иметь еще двух детей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фигурист и постановщик ледовых шоу Илья Авербух, уже 2,5 года счастливо живущий в браке с актрисой Елизаветой Арзамасовой, признался, что хотел бы иметь еще детей.

Спортсмен, у которого в 2004 году родился сын Мартин, а в 2021 – сын Лев, желает завести еще двоих малышей, о чем заявил в эфире YouTube-шоу STMEGI TV. По словам Авербуха, ему «хочется жить как можно дольше, тем более младшему сыну 14 августа будет только два года».

«В общем-то, хотел бы еще детей. Хочется не просто, чтобы они появились, а дождаться хотя бы их 20-летия. Стараюсь, но тут уже на все воля божья», – сказал фигурист.

Напомним, Авербух женат на звезде сериала «Папины дочки» Елизавете Арзамасовой с декабря 2020 года. До этих отношений спортсмен был женат на фигуристке Ирине Лобачевой, с которой развелся в 2007 году.

Ранее Авербух прокомментировал включение в санкционный список Украины. Изданию NEWS.ru он рассказал, что не переживает из-за этого, а до вопроса журналистов и вовсе не знал, что это произошло.