«Хочется еще двух». Илья Авербух заявил о желании иметь еще детей

Илья Авербух признался, что хочет иметь еще двух детей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фигурист и постановщик ледовых шоу Илья Авербух, уже 2,5 года счастливо живущий в браке с актрисой Елизаветой Арзамасовой, признался, что хотел бы иметь еще детей.

Спортсмен, у которого в 2004 году родился сын Мартин, а в 2021 – сын Лев, желает завести еще двоих малышей, о чем заявил в эфире YouTube-шоу STMEGI TV. По словам Авербуха, ему «хочется жить как можно дольше, тем более младшему сыну 14 августа будет только два года».

«В общем-то, хотел бы еще детей. Хочется не просто, чтобы они появились, а дождаться хотя бы их 20-летия. Стараюсь, но тут уже на все воля божья», – сказал фигурист.

Напомним, Авербух женат на звезде сериала «Папины дочки» Елизавете Арзамасовой с декабря 2020 года. До этих отношений спортсмен был женат на фигуристке Ирине Лобачевой, с которой развелся в 2007 году.

Ранее Авербух прокомментировал включение в санкционный список Украины. Изданию NEWS.ru он рассказал, что не переживает из-за этого, а до вопроса журналистов и вовсе не знал, что это произошло.