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НовостиПолитика1 июля 2023 16:27

«Уже надышался». Путин пошутил над поскользнувшимся у коньячного завода Зарубиным

Путин пошутил над поскользнувшимся у коньячного завода Павлом Зарубиным
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин пошутил над поскользнувшимся у коньячного завода Павлом Зарубиным

Путин пошутил над поскользнувшимся у коньячного завода Павлом Зарубиным

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин пошутил над поскользнувшимся рядом с коньячным заводом корреспондентом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным.

Журналист опубликовал фрагмент репортажа о поездке главы государства в Дербент в своем Telegram-канале. В тот момент, когда Путин направлялся к коньячному заводу, Зарубин потерял равновесие и едва не упал.

«Паша, до коньячного завода еще не дошли, а ты уже надышался, наверное», – пошутил российский лидер.

После того, как Зарубин поскользнулся, он поспешил отойти в сторону, чтобы не мешать делегации, но президент успел заметить неловкие движения корреспондента.

Напомним, 28 июня Путин прилетел в Дербент, где провел большое совещание, посвященное развитию туризма в Северо-Кавказском Федеральном округе. После поездки в дагестанский город президент предложил считать, что южному городу на три тысячи лет больше, чем предполагалось.