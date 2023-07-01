В Махачкале воздушный шар с людьми рухнул после удара о скалу Фото: соцсети

В Махачкале воздушный шар с людьми на борту рухнул после удара о скалу во время полета над горой Тарки-Тау, сообщили в прокуратуре Дагестана.

Как передает «КП – Северный Кавказ», в результате происшествия пострадали четыре человека – у них серьезные травмы. На месте инцидента работают экстренные службы. Воздушный шар упал рядом с домами у подножия горы. Причины столкновения аэростата со скалой выясняются.

Напомним, в начале июня этого года воздушный шар с людьми совершил экстренную посадку в лесу недалеко от села Тахтамышево в Томском районе. Как сообщили очевидцы, в шаре находились три человека, они остались живы. Инцидент произошел из-за отказа оборудования.