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НовостиПроисшествия1 июля 2023 17:36

В Махачкале воздушный шар с людьми рухнул после удара о скалу

Четыре человека получили травмы
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В Махачкале воздушный шар с людьми рухнул после удара о скалу Фото: соцсети

В Махачкале воздушный шар с людьми рухнул после удара о скалу Фото: соцсети

В Махачкале воздушный шар с людьми на борту рухнул после удара о скалу во время полета над горой Тарки-Тау, сообщили в прокуратуре Дагестана.

Как передает «КП – Северный Кавказ», в результате происшествия пострадали четыре человека – у них серьезные травмы. На месте инцидента работают экстренные службы. Воздушный шар упал рядом с домами у подножия горы. Причины столкновения аэростата со скалой выясняются.

Напомним, в начале июня этого года воздушный шар с людьми совершил экстренную посадку в лесу недалеко от села Тахтамышево в Томском районе. Как сообщили очевидцы, в шаре находились три человека, они остались живы. Инцидент произошел из-за отказа оборудования.